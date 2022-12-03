台中國際花毯節3日在新社熱鬧登場，市長盧秀燕也共襄盛舉。（陳淑娥攝）

台中國際花毯節3日在新社熱鬧登場，「毛毛」拿著冰棒探出頭來向遊客打招呼。（陳淑娥攝）

台中國際花毯節3日在新社熱鬧登場，今年主題為「心花開」，以20萬株、超過19種繽紛花草點綴大片主題花毯，3隻療癒精靈整點時從小屋探頭打招呼，吸引大批遊客駐足欣賞，開幕首日吸引上千名遊客前往拍照打卡，市長盧秀燕也共襄盛舉。

開幕儀式由小朋友帶來花仙子舞蹈揭開序幕，展區以「心花開」大門迎賓，數棟充滿綠意的可愛建築為入口意象，主花毯「希望莊園」總高10米，莊園中數幢建築各別住著毛毛、圓圓、BOO龍小精靈，整點時紛紛探出頭來跟遊客打招呼，許多民眾爭相與精靈們拍照，「毛毛」的粉絲數似乎略勝一籌。

盧秀燕指出，台中國際花毯節去年因疫情停辦，全國花迷敲碗期盼復辦，所幸疫情趨緩，逐漸解封，今日應民眾要求在新社繽紛登場，展期自即日起至12月18日，為期半個月，感謝立委江啟臣協調農委會借用2公頃布展，在市府團隊與地方公協會、餐飲民宿業者共同努力下，讓民眾遊賞花毯、順遊新社。

盧秀燕介紹，今年花毯節種植20萬株、超過19種品項的花卉，廣達2公頃，除有大片花海之外，周遭還有好幾十公頃的玉米田，非常漂亮，歡迎民眾來新社體驗類出國旅遊，感受「台灣的普羅旺斯」之美。

開幕典禮也出現小插曲，由於現場未規畫民眾座位區，被擋在紅龍外的一位男子，因看到眾里長入座，他大聲嚷嚷說「大家看看，里長們有位子坐，市民朋友卻沒有！」工作人員急忙安撫，並搬來多張椅子排放，許多民眾紛紛入座。

觀光旅遊局說明，今年活動場域在新社種苗場二苗圃，活動自即日起至12月18日止，為期16天，每天上午9時至下午4時開放參觀。展區佔地約2公頃，使用20萬株花草，超過19種花卉如四季海棠、聖誕紅、向日葵等，打造組成大型花卉藝術裝置，包含一座主花毯「希望莊園」、5個創意主題展區（花仙子、Boo龍、毛毛、圓圓、步入幸福）及主舞台「新社普羅旺斯」、產銷文化區「南法風情」，現場裝置讓人彷如置身南法風景。

觀旅局說，產銷文化區有長達120米南法風格街道，由農業局及市府客家事務委員會邀請在地小農，展售椪柑、菇餅乾、麻糬等特色農產品，並推廣在地文化，每週六、日在主舞台規劃有舞團、樂團、魔術秀、創作音樂、DIY活動等精彩演出，讓民眾享受視覺、聽覺、味覺饗宴。