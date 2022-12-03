夏于喬、黃心娣上《36題愛上你》宣傳新片。（公視提供）

夏于喬、黃心娣（中、右2）上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持的《36題愛上你》。（公視提供）

夏于喬、黃心娣日前上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視《36題愛上你》，宣傳電影《女優，摔吧！》。夏于喬主持《型男大主廚》９年後卸下主持棒，轉戰戲劇圈，她透露一直想好好當演員，也因為朋友離世，讓她尋思人生無常、不要留下遺憾，所以努力脫離舒適圈，「我為什麼不好好做一個我看不到未來的事？」讓唐綺陽稱讚「這真的是了不起」。

夏宇喬坦言離開節目主持後的第1年，沒人找她演戲，「所有邀約還是主持，被我全部推掉。」Sandy好奇問她「現在再邀請你去主持你會願意嗎？」夏于喬表示：「我不確定我做不做得好。」

夏于喬曾在電影《灼人秘密》中飾演充滿心機的反派，拍攝期間每天催眠自己「全世界我是最棒的，誰都不可以贏我」，入戲太深還被製作人問「你為什麼要一直擺臭臉」？

她形容當時心情受影響，看誰都不順眼，生活不快樂，讓她極度渴望接到喜劇。因此看到《女優，摔吧！》劇本時超開心，「根本沒在管要露多少、摔多少，只看它裡面有多好笑，就覺得OK太棒了，我可以笑了。」

夏于喬、黃心娣同為處女座，在《女》片中飾演女摔角選手，唐綺陽說處女座在她心中是非常敬業，黃心娣就透露片中的摔角畫面有90％都是親自上陣，甚至拍決賽畫面時還撞出一個包，但她忍痛跟工作人員說：「快點幫我壓回去，然後繼續。」敬業態度令人佩服。