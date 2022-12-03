桃園市長鄭文燦台大碩士論文被認定抄襲並撤銷學位，引發各界議論。對此，精神科醫師沈政男認為，鄭文燦要選民進黨補選的黨主席，恐怕困難重重，沈政男說不選黨主席事小，就怕這件事成阻斷他仕途最大的一塊鐵板。

鄭文燦台大碩士論文遭人檢舉抄襲，台大經學倫會審定後認定抄襲並撤銷學位。鄭文燦今(3)日出面回應表示，他大學、研究所都讀台大，報考台大國發所在職專班是為拓展個人視野，沒有抄襲的意圖。鄭文燦強調，論文是自己寫的而非代寫，但坦然面對審議結果，並再次向大眾致歉。

沈政男今日也在臉書提及此事，並認為鄭文燦要選民進黨補選的黨主席，恐困難重重，且這件事恐成阻斷鄭文燦仕途最大的一塊鐵板。沈政男說鄭文燦原本考上台大電機系，後來轉到社會系，就因為政治啟蒙，想要投入學運與社運，鄭文燦畢業後沒有升學，而是到處充當民進黨民代或黨部的幕僚人員，累積政治運動的經驗，最後終於闖出名號。

沈政男說他特別查了一下，發現在2011年，鄭文燦寫出碩士論文的時候，前幾年是在黨部任職，照理說不至於忙不過來，卻還是沒辦法好好寫論文，顯然他對念書老早沒有興趣，更沒從事理論研究。沈政男認為，這才是論文抄襲這件事，從鄭文燦身上可以看到的最大特點，「很可惜，以他的腦力與學力，應該有能力建構改革的理論，但看起來他對抽象學理沒什麼興趣」。