隨著氣溫下降，民眾開始進行冬令進補，但其實南台灣的氣候一般較為炎熱、潮濕，進補時要避免過於燥熱的食物，像是麻油、四物湯、羊肉爐等。馬光醫療網中醫師魏子善表示，南部民眾可以選擇一些黑色的固腎食物，並搭配「早睡晚起」的作息，來保養冬季的身體。

隨著冷氣團來襲，薑母鴨、羊肉爐等進補店家高朋滿座，但其實冬令進補也得配合區域應變，由於南台灣的氣候屬於炎熱、潮濕，因此若南部民眾手腳冰冷，卻常常熬夜，出現心浮氣躁、口乾口苦、青春痘多與便祕的情況，進補時要避免過於燥熱的食物，像是麻油、四物湯、羊肉爐等進補食材。

如果手腳冰冷、頻尿且尿液顏色淡黃，冬天容易腰痠背痛的民眾，則可以在冬季來臨時，視情況來進補，且不可天天吃補，以免導致長痘痘、睡不好、大便不順、嘴破等症狀。

魏子善表示，民眾可以選擇黑色的固腎食物，例如黑芝麻、黑木耳、黑豆、黑棗、紫米、香菇和烏梅等食材進補，尤其黑木耳有豐富的蛋白質、鈣、磷、鐵、胡蘿蔔素、維生素B2與膠質，可以讓我們的關節活動更靈活，骨骼更強健，非常適合一到冬天就關節僵硬，骨頭喀喀作響的民眾。

魏子善說明，民眾若感到寒冷，可透過熱毛巾熱敷，或用吹風機吹暖以下穴位保暖，雙手冰冷對應的是勞宮穴；雙腳冰冷則是湧泉穴及足三里；全身怕冷則可以對應命門穴；但熱敷時間須在5至10分鐘內，吹風機則是可以吹5分鐘，民眾必須自行注意有沒有過燙的情況。

古話「冬三月，此謂閉藏，水冰地坼，無擾乎陽，早臥晚起，必待日光，使志若伏匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奇，此冬季之應養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少。」

因此魏子善提醒民眾，冬天可配合作息適合「早睡晚起」，在冬季稍微提早一點上床睡覺的時間，可以減輕民眾的身體的負擔。