高雄市阿蓮區中路國小今天上午舉辦百年校慶慶祝大會，市長陳其邁出席活動祝福校運蓬勃發展，並於現場表揚傑出校友、熱心教育人士與績優志工。

陳其邁表示，今天依約前來參加百年校慶，所謂十年樹木百年樹人，感謝學校老師作育英才，培育很多傑出校友，在高雄各行各業都有非常卓越的貢獻。

市長今天也頒獎表揚多位優秀傑出校友，其中年齡最長86歲楊正雄校友，畢業於中路國小第五屆，曾擔任中路社區發展協會理事長，從事畜牧業優秀的企業家。(林雅惠攝)

陳其邁提及，中路國小近年發展多元的面向，包括棒球隊、太鼓、小提琴，也因應人口結構老化、少子化，因此將閒置空間改建托育等多功能使用，另外，新的活動中心預計2024年啟用，提供社區民眾及小朋友更多活動的空間。

陳其邁期盼中路國小在未來的100年，能夠持續培育更多小朋友成為國家棟樑，在此特別表達感謝，也感謝校長郭景松、老師們及家長會，大家共同合作努力，照顧好小朋友，開心快樂成長。

阿蓮區中路國小創校100週年校慶慶祝大會，以「百年童趣力、中路新世紀」為主軸，自4月始就起跑百年校慶系列活動，包括兒童路跑、披薩派對、母親節感恩週暨才藝表演、三代同堂創客體驗、藝起芬享-木箱鼓、中路跳跳屋體驗以及中路下坑梅竹賽，並結合社區一同參與歡迎建校百年活動。