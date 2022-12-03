據統計，我國約有5萬餘名視障者，且多數為中途失明（非先天視障），中途失明者較先天視障者在生活更常遇到困境，甚至可能會不敢出門、吃飯、煮飯，造成自己與家人困擾，愛盲基金會今天舉行「EYE的玻璃屋」，盼讓外界知道中途失明者的困境。

據衛生福利部統計，2020年我國視覺障礙人口總數達5萬6036人，先天失明者為7222人，因為其他原因導致視覺障礙占了多數。

愛盲基金會表示，相較先天視障者，會至如啟明學校等學習，中途失明者在失明前往往未做好相關準備，因此遇到無法看到東西時較為惶恐，據統計，平均約要一年的時間才敢重出家門。

因此愛盲基金會為這些中途失明者，提供如陶藝班、登山班，讓他們勇於踏出家門，也提供職場職再設計，此外也為可能會步入失明的「低視能者」提供服務，在他們步入失明前做好準備。

愛盲基金會在國際身心障礙者日的今天在松山文創園區，把視障生活場景搬進玻璃屋，開放民眾免費入場，透過十項寓教於樂的沈浸式體驗活動，人人都能矇眼感受中途失明，同理視障日常。