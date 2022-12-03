北市東區嚴重車禍！汽機車對撞 19歲男騎士送醫不治 13:222022/12/03 中時新聞網 葉庭欣 、中時、 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市東區嚴重車禍！汽機車對撞19歲男騎士送醫不治。(林郁平/翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市忠孝東路5段與215巷口，3日上午10時許，發生休旅車撞上機車的交通意外事故，19歲的機車騎士當場被撞飛倒地，失去呼吸心跳，警消緊急將他送往醫院搶救後仍傷重宣告不治，詳細肇事原因目前正由警方調查中。 北市東區嚴重車禍！汽機車對撞19歲男騎士送醫不治。(林郁平/翻攝) 訂閱影音： 中時新聞網 偷拷貝鑰匙潛愛慕女子家 渣男硬上卻不舉 瞎扯「她欠我一次」 玩笑開大了！男手機鏡頭起霧 拍照上傳「捷運失火」罰金出爐 虐殺16歲少女再殺證人 台中「雙桶屍」案遺屬被害補償金額出爐 #車禍 #忠孝東路 #機車 #不治 #東區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 最衰女車主！先撞車受傷 2小時後愛車突起火燒毀光了 12:342022/12/01 社會 驚悚！ 10歲女過馬路遭遊覽車與小轎車撞倒輾過 肝臟破裂不治 12:262022/12/03 社會 德國正妹在台車禍！見路人不幫忙喊「很誇張」 給台灣3建議 09:572022/11/30 生活 悲劇！2歲童熟睡後家人全出門 下秒他竟「高樓墜下」不治 12:192022/12/02 社會 機車路考「沒擺頭」慘扣32分 當場落榜！男衝櫃台咆哮 10:452022/12/02 生活 女星開車遇騎士「犁田」滑至輪邊 揭對方起身竟先做1事 14:092022/12/01 娛樂 違規騎車進球場鎖場3天 民眾怒批：懲罰守法民眾 17:462022/11/30 生活 七旬老翁穿越馬路被撞飛當場死亡 雙方均無酒駕嫌疑 20:232022/12/02 社會 男停車到殯儀館旁車卻詭異消失 原來是被「他」騎走 15:322022/12/01 社會 忠孝西路機車限「大夜班」 市議員氣炸：給鬼騎嗎 12:372022/12/02 生活 機車停等區驚見休旅車「緩慢往前嚕」 他傻眼：真的撞到了 23:522022/12/01 社會 心痛！桃園2歲童「高樓墜下」不治 母出門做這事釀悲劇 15:232022/12/02 社會 11月電動機車銷售 光陽Ionex銷量破千創新高 21:322022/12/01 財經 忠孝西路機車解禁 開放日期出爐 限「大夜時段」 11:042022/12/02 生活 熊海靈兒子嚴重車禍「住院18天」 見這一幕心疼喊：只能為他加油 08:072022/12/02 娛樂 NBA》塔圖無人能擋 狂轟49分領綠軍滅火續居東區龍頭 11:422022/12/01 體育 台東微型電動2輪車族注意 車牌12月9日開始標售 17:522022/12/01 寶島 宏佳騰油電並進走自己的路 04:102022/12/01 時尚消費 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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