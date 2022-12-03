北市忠孝東路5段與215巷口，3日上午10時許，發生休旅車撞上機車的交通意外事故，19歲的機車騎士當場被撞飛倒地，失去呼吸心跳，警消緊急將他送往醫院搶救後仍傷重宣告不治，詳細肇事原因目前正由警方調查中。

北市東區嚴重車禍！汽機車對撞19歲男騎士送醫不治。(林郁平/翻攝)
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