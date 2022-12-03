美國薩科斯防務（Sarcos Defense）1日宣佈，從美國陸軍應用實驗室（U.S. Army Applications Laboratory）成功獲得了1份價值100萬美元（近新台幣3055萬元）的合約，即將要用來測試一套整合到自走炮上的機械手臂。

據軍事新聞網《防務新聞》（DefenseNews ）3日報導，薩科斯機器人技術公司（Sarcos Robotics and Technology）的子公司，薩科斯防務將對機器人系統進行測試，以滿足軍隊的要求，測試內容將包含劇烈衝擊和震動的吸收，以及這套技術對環境的承受能力。

薩科斯防務業務發展副總裁艾倫（Reeg Allen）在新聞稿中說：「我們開發這種機器手臂砲彈（裝填）解決方案的最終目標是幫助陸軍成功完成任務，通過機器手臂提升砲彈裝填效率，降低人員受傷的機率。」我們對於這項測試獲得加快感到興奮，這將有助於使得這套機器人系統很快能夠進入陸軍人員的手中。」

這台機器人手臂是為了緩解長時間、重復性的將100磅重（45.3公斤）的砲彈抬入砲彈裝填機時所造成的問題，同時也減輕士兵的風險。陸軍在過去幾年中一直致力於提高其大砲的發射能力。2020年8月，當時美國陸軍應用實驗室就宣布過，正在尋求小企業創新者來提高其自走砲的發射率。

後來到了2021年4月，美國陸軍應用實驗室告訴過《防務新聞》，它已經挑選出了5家小型企業來建造原型，來解決提高射速的問題。這個專案被稱為「SPARTN Fire Faster」，是參與提榴彈炮射速的三個項目之一。