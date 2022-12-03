烏拉圭球員包圍裁判抗議。（美聯社）

烏拉圭蘇亞雷斯痛哭離場。（美聯社）

世足H組最後一輪由葡萄牙、韓國攜手晉級，烏拉圭2比0戰勝迦納，取得4分積分與韓國同分但仍被淘汰。韓國、烏拉圭淨勝球兩隊皆為0，韓國總進球較多而出線，因此烏拉圭球員認為在比賽中漏判的罰球害他們被韓國淘汰。球員憤怒地向裁判抗議無效，前鋒卡瓦尼（Edinson Cavani）甚至一拳打在VAR重播監視器上，將機器打翻在地。

烏拉圭原先預測韓國踢不贏葡萄牙，只要韓葡平手，烏拉圭就可晉級。韓葡90分鐘踢完仍是1比1，沒想到韓國在傷停補時進球取得領先，烏拉圭為此必須要再多進1球，這時候他們的比賽只剩下倒數8分鐘了。

卡瓦尼帶球衝入禁區被迦納後衛塞度（Alidu Seidu）撞倒，但是裁判沒判犯規，VAR重播室也沒提出意見，引起烏拉圭球員的不滿，賽後還一路追著這位德國裁判抗議。英媒BBC主播一致同意這球是誤判，理當要讓烏拉圭罰12碼。法甲前PSG總教練波切提諾（Mauricio Pochettino）說：「在我看來這肯定是要罰球。」

不僅如此，烏拉圭前鋒努涅茲（Darwin Nunez）第58分鐘在禁區疑似被犯規，裁判也沒給，那次VAR重播室建議裁判重看一次，卻遭裁判拒絕。倘若給烏拉圭要到任何一次罰球，他們都有很大機會晉級。烏拉圭名將蘇亞雷斯（Luis Suárez）賽後崩潰痛哭，這晚成為他在世足賽的「最後一舞」。