孟耿如與黃子佼愛情長跑多年結婚，生下可愛的女兒玉米，兩人也經常在社群分享育兒經，但今（3）日孟耿如突在臉書上發文抱怨，老公熱愛工作，她自己也有工作在身，雖可自行調配時間，但仍覺得身心俱疲，對此黃子佼也回應了。

針對老婆孟耿如的發文，黃子佼留言區中透露，自己半夜兩點多還未做完主持功課就昏睡，「午夜透過監視器，我不知道起床幾次幫她（女兒）塞奶嘴。剛剛十點，我聽到哭聲。知道老婆應該已經負荷過重了，我彈跳起床抱孩子陪她，她今天很美。然後剛剛她也哄睡了」，而他也感嘆：「剛剛我聽到哭聲起來就跟她說幹嘛不叫我。她怕我睡不飽。但，唉兩難」。

另外，黃子佼提到，前一晚十點到家為了不讓老婆負擔加重，第一件事就是收衣服、洗衣服、曬衣服，除了分擔家事外，他也會幫忙分擔煩惱她副業的事，例如「客戶開發開會、員工面試，甚至變更負責人去簽字」。隨後，他表示這周有兩天下班回家直接一打一，讓老婆可以專心在工作室處理公事，更笑說：「我也沒有沒做事一打一。只是今早的輸出太直接了啦。」

黃子佼留言回應老婆的貼文。(圖／截圖自孟耿如臉書)

然而，針對老公及網友們的熱烈回覆，孟耿如也留言緩頰：「黃子佼還是很棒，只是媽媽真的需要同溫層」，並附上三個眼眶含淚的表情符號，對此，網友也再度留言替夫妻倆加油打氣，表示只要撐過這兩年小孩就會比較穩定了。