社群網路上常不時有分享主題照片的風氣，繼先前掀起過用童年濾鏡、10年前後舊照對比後，最近大家狂使用APP分享自己的長相被「動漫化」後的有趣照片，擁有I級上圍的「I級艷后」洪蓉也跟上熱潮，但不知為何，她穿著豹紋比基尼的辣照不只臉部變成動漫女主角，雙峰部位還多了沾上白色液體的特效，讓她傻眼，粉絲也虧這AI是「老司機」、「很色」。

31歲的洪蓉過去以醒目的32I上圍走紅，11年前她以一支全裸入鏡但3點不露的廣告闖出知名度，近年她一度到泰國發展，因疫情又回來台灣，今年還跟上流行發行NFT。近日她為了打破「胸大無腦」的迷思，在臉書發文分享，雖然自己看起來外貌很傻、又不太會說話，但小時候其實是資優生，「獎狀是一整疊的」。

洪蓉表示，自己在青春期叛逆期到來前其實是班上的「學霸」，「小學的時候還被威脅要放水把第一名讓給他，雖然我回家從來不看書單純上課非常專注，至少也待過資優班，我的同班同學都很優秀，不是考上台大，就是有很好的發展」，讓洪蓉十分羨慕，坦言有點後悔：「有時候想，到底當時的我在叛逆什麼⋯（一心只想打工賺錢和搬出去住）」。

洪蓉話鋒一轉，正能量表示，雖然人生無法重來，但重拾書本還是感覺到極大的樂趣，「最近考完試覺得好輕鬆，多多學習才是好的開始對吧」。而洪蓉最近跟上動漫化APP熱潮，她上傳自己穿著超低胸細肩帶豹紋比基尼的性感照，結果在AI隨機變化下，雖然臉變夢幻、變尖，胸口上卻多了像是白色液體的特效，她氣說：「Ai給我亂加」，其他網友回：「這畫面太美」、「真的是亂加元素進去」、「Ai畫完直接18禁」、「老司機無誤!!」、「怎麼可以這樣呢？色色的AI」。