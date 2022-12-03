每個人的人生目標都不同，有人渴望家庭美滿，有人在社會上取得名利，才能獲得滿足。國外網站《Best Life》近日分享6個最渴望出名的星座，他們為了達到自己的目標，甚至會不惜付出一切代價。

第6名、金牛座

金牛座的守護星是代表愛與美的金星，他們喜歡美好的事物，對於名望非常渴望，主要是為了能享受生活，並非想獲得關注，有名有錢有地位，才能讓生活過得更有品質，另外金牛座個性固執，對錢財非常敏銳，只要他們下定決定，就會變得非常執著，一定要達到目標才罷休，沒有任何人能阻止。

第5名、牡羊座

牡羊座天生具有創造力，他們的想像力豐富，在做決定時喜歡挑戰新的決策，認為自己來到這個世界上，就是為了留下創舉，而且牡羊座的守護星是火星，具有極強的競爭力與雄心壯志，當他們有想要的東西時，無論愛情還是名利，牡羊座都會竭盡一切去實踐，就算路途艱辛也無所畏懼，毅力讓人佩服。

第4名、雙子座

雙子座是一個健談的風象星座，擁有超強的社交能力與魅力，而且觀察很敏銳，總是能發現別人未看到的機會，還擁有冒險精神，工作上擁有嘗試，在社會容易取得地位，例如公眾人物、作家及社交名人，雖然與他們相處時，總覺得雙子座是雙面人，但不可否認的是，他們是名符其實的社交變色龍。

第3名、天秤座

天秤座以追求公平而聞名，但私底下他們其實也抱有野心，天生具有領導能力，在同齡人間非常受歡迎，這也增加他們的晉升機會，另外天秤座社交能力強，總是保持充沛活力，使他們活絡於社交圈，甚至能闖出自己的名號，但要小心天秤座雖然表面和善，但心裡可能也正在盤算自己的如意算盤。

第2名、摩羯座

摩羯座是十二生肖中最勤勞、節儉的星座，喜歡保持神祕感，就算自己成就很高，也不會大肆張揚，不過別因摩羯座的低調，而認為他們不渴望名利，相反的是，對於摩羯座而言，財富和地位才是一切，因此他們工作非常努力，其他星座靠魅力或人脈來成名，不過摩羯座屬腳踏實地類型，靠辛勤工作取得成就。

第1名、獅子座

獅子座天生有自信，喜歡待在鎂光燈底下，他們的守護星是太陽，無論身在何處，總希望自己是眾人焦點，另外天生具有領導能力，又有創意且思想大膽，在群體中總是擔任領導角色，容易獲得不少成就，只要有了目標，就會不顧一切去完成，對於他們而言，自己絕對不可能失敗，不管要花多少精力都得成功。