修平科技大學工程學院日前舉辦學生實務專題製作成果展，展出15件師生團隊合力研製的優秀作品。（修平科技大學提供／潘虹恩台中傳真）

修平科技大學工程學院日前舉辦學生實務專題製作成果展，展出15件師生團隊合力研製的優秀作品，其中不乏校外競賽參展得獎傑作；修平科技大學說，此次展覽著重大數據及AI人工智慧的運用與研發，多件作品由師生團隊透過觀察社會民生需求而創意發想，相當符合時代趨勢。

修平科技大學日前舉辦開幕式，由工程學院院長陳献庚主持，院內各系系主任及師生到場共襄盛舉，一同為工程學院學生實務專題製作成果作品加油打氣，現場熱絡。陳献庚說，看到學生展出的作品，1年比1年優秀，除了感到十分欣慰外，更期盼同學們能從中學習人際溝通的技巧、體認團隊合作的重要性。

其中電子工程系楊尚霖師生團隊作品「智慧停車場系統」，其研發動機是有鑒於台灣市區人車擁擠，停車困難、尋找車位更是浪費時間，因此設計一套智慧型停車場管理系統，讓人可直接以APP獲取停車位資訊、縮短尋找車位的時間。

另，電機工程系林振漢師生團隊研發的作品「救護車道路安全系統」，則是在救護車內設計安裝「救護車辨位訊號發送裝置」，以訊號強弱定位救護車位置以及判斷車輛進出方向，即時控制燈號以及提前改變下個路口燈號狀態，並將車輛資訊、行駛位置紀錄至「雲端管理系統」，以降低車禍安全的問題並與醫院資訊進行串聯，達到資訊零誤差。

陳献庚表示，工程學院每年都會舉辦學生實務專題製作成果展，讓學生將大學4年學習的理論和技術融會貫通，並透過師生團隊共同腦力激盪、合作無間的方式，將研發成果具體展現。