鄭文燦台大碩士論文台大經學倫會審定後認定抄襲並撤銷學位，鄭文燦為此道歉。前立委蔡正元在臉書認為，這是很好的表現值得讚許，比陳吉仲強多了！還說林智堅的論文抄襲更嚴重，還死不認錯，還要到教育部提起訴願，真的沒藥醫了！
鄭文燦台大碩士論文遭人檢舉抄襲，台大經學倫會審定後認定抄襲並撤銷學位。鄭文燦2日回應表示，並沒有抄襲動機，雖然有所遺憾，願意坦然面對現在以嚴謹的學術規範的審定結果。他說，在台大學倫會已對論文引述的瑕疵說明原因並且致歉，現在重審論文結果出來，願意再一次致歉。
而前立委蔡正元在臉書認為，這是很好的表現值得讚許，雖然鄭文燦在道歉聲明中，避重就輕只提到注釋不齊全，沒有正面回應內文抄襲超過30%，但總是有道歉的態度，這是很好的示範應予肯定。
蔡正元直言，鄭文燦為抄襲道歉，可能阻礙了競選民進黨主席的機會，但以鄭文燦的能力及對民進黨的忠誠，這次的道歉有利於未來的東山再起。
蔡正元提到，像農委會主委陳吉仲承包政府研究專案的研究報告，也被高雄市議員白喬茵揭發抄襲，卻躲著不敢回應，鄭文燦比陳吉仲強多了！
蔡正元還不忘記提到林智堅，他說林智堅的論文抄襲更嚴重，還死不認錯，還要到教育部提起訴願，真的沒藥醫了！
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