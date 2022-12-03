眼見場上領先優勢從18分轉眼剩下1分，「浪花弟」克雷湯普生知道自己該挺身而出了！克雷湯普生3日貢獻26分、6助攻與5籃板，其中包含勇士最後所得6分，幫助勇士有驚無險以119比111氣走來犯的公牛，目前戰績12勝11敗，勝率重新過半，且獨占西區第8。

柯瑞首節很快陷入兩犯危機，幸好勇士還有克雷湯普生與普爾撐腰，始終保持領先優勢，來到次節，柯瑞隨即在三分線外發威，幫助勇士打完上半場，仍以63比52領先，公牛明星後衛拉文上半場就揹4犯，迪羅薩6投0中，僅靠罰球拿3分。

勇士第3節雖靠普爾凶猛火力，擴大領先差距到18分，但在末節，公牛也在卓拉吉奇連進兩顆三分球帶領追上，轉眼比數變成101比105，甚至靠著拉文的三分球追到只差1分，幸好卓雷蒙格林適時投進三分球，克雷湯普生也貢獻兩罰俱中。

武切維奇搶投三分沒進，克雷湯普生又在最後55秒投進中距離，這波7比0攻勢，幫助勇士讀秒階段取得8分領先，卓拉吉奇雖然趕緊上籃取分，克雷湯普生再次站上罰球線兩罰俱中，時間僅剩15.3秒，公牛很清楚場上局面已經大勢底定了。

其實勇士全隊得分最高的是普爾替補拿下30分，但他在末節慶祝隊友投進三分球同時，竟然直接從板凳席走到場上，遭裁判吹了技術犯規，勇士總教練科爾也選擇不讓他在最後關頭出場，柯瑞替勇士拿下19分、11籃板，卓雷蒙格林13分、10助攻與9籃板的準大三元。