交通局偕同警察局、工務局前往水管路、安樂東街與仁和街口會勘。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄仁武區水管路、安樂東街與仁和街口交通事故時有所聞，今年1至9月就發生11起交通事故。交通局偕同警察局、工務局前往會勘，決議調整水管路時相、規劃左轉車道、調整車道配置、並配合標誌、標線改善、增加路口清道時間等改善措施，以提升路口交通安全。

仁武區水管路為三民、楠梓、仁武及大樹區東西向的主要道路，車流量龐大，在仁和街、安樂東街口去年已發生重複性嚴重事故，今年1至9月已發生11起交通事故，引起關切，交通局再度偕同警察局、工務局前往水管路會勘。

經碰撞構圖及統計資料發現，水管、仁和街及安樂東街路口肇事型態多為右轉側撞、左轉違規側撞、左轉穿越側撞及交叉撞型態，肇事原因則有闖紅燈、未依規定讓車等。

會勘決議將由交通局調整水管路時相，快慢車道以非同時顯示綠燈方式調整，預期將可改善快車道轉彎與直行機車側撞問題；至於水管路東往南左轉仁和街與對向直行車輛的交叉碰撞型態，將進行削切分隔島並佈設左彎車道，搭配遲閉時相設計，增加左轉車流安全性。

至於路口交叉碰撞問題研判是搶黃燈或違規闖紅燈造成，將由交通局檢討路口全紅時間，並由交通警察大隊研議佈設科技執法以防範交通違規。號誌已於上周施工並完成，其餘將陸續改善。

交通局長張淑娟表示，仁武地區鳳仁、水管路為高雄東西及南北向重要幹道，透過時相及交通工程改善調整，預期可以大幅提升行車安全性，會持續觀察改善後的成效，盼能逐漸改善仁武地區重要幹道交通事故發生情形。