台北市第三選區立委補選徵召台北市議員王鴻薇參選，國民黨主席朱立倫今表示，台北市民肯定其揭弊、選民服務能力，每次參考民調都是最高，當然要請她出線，相信多年好表現會獲得選民認同，感謝她願為中華民國、國民黨與台北市民來承擔這責任。

談及徵召過程，朱立倫表示，堅持提名對的人，王鴻薇長期以來的揭弊能力、對抗民進黨的能力都獲得大家肯定，且基層服務非常扎實，每次做參考民調都是第一，當然要拜託她來承擔。也感謝王不計過程中被攻擊批評也願意為中華民國、為國民黨、為台北市民承擔，相信會是很好的立委，16年來的好表現，絕對能獲得選民認同並高票當選。

針對秦慧珠「備援投手」一說，朱立倫回應，所有台北市議員與支持者，從頭到尾都認定王鴻薇是最強人選，其中也包括秦慧珠，許多人都幫忙勸過王，也相當力挺她，感謝大家的協助。

此外，對於中共前領導人江澤民離世，朱立倫被列入弔唁名單，朱說，希望江的家人能夠節哀，畢竟也代表一個世紀的結束，強調國民黨的立場永遠都是希望兩岸和平，兩岸能更和平。