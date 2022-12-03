新竹市政府響應聯合國所訂定之國際志工日，3日首場活動在鐵道藝術村揭開序幕，邀請各領域服務的志工cosplay各類英雄角色，象徵幸福城市的守護英雄。代理市長陳章賢也感謝全市超過2萬名的志工夥伴的無私奉獻，把愛傳遞到城市的每個角落，成為幸福城市最堅強的後盾。

市府指出，過去7年多來，新竹市累計逾2萬名市民朋友投入志工服務，累計服務時數達到284萬小時以上，許多大型活動，包含兒童藝術節、光臨藝術節，或是疫情嚴峻期間的疫苗施打站，這些活動中時常能看見身著粉紅色背心志工伙伴的身影，無休奔走在各機關、機構及社區。

今年國際志工日以「讓愛發光」為主軸，舉辦3大系列活動，首周活動主題為「有志一同讓愛發聲」，包含「志工故事區」邀請「疫起的英雄」志工葉錦生與胡蓮芬、「讓愛發光」的聯電基金會愛故事團及「幸福推手」民富社區發展協會，分享志工成果照片與故事心得。

為感謝即將退下志工崗位的5位資深高齡志工，市府3日舉辦「暖心行動-風城感恩您」活動，向文化局的91歲志工方彩雲及83歲志工陳秀、稅務局84歲志工李王桂、生命線協會78歲志工林嘉亮，以及國軍桃園總醫院新竹分院的91歲志工黃吳未妹表達感謝。

高齡91歲的方彩雲，於民國87年加入文化局志工隊，在畫廊影像博物館，擔任展覽解說指引、維護展品安全等事務，她在教職退休後，也發揮所長在「長青學苑」的國語班授課，秉持著歡喜心、關懷情的理念，指導其他的長者學習。

黃吳未妹則從2006年起，就進入國軍醫院新竹分院當志工，在院內門診區、藥局都能見到他熱心服務的身影，以親切、有禮貌的態度協助民眾及工作人員，從事志工服務16年來榮獲大大小小的獎勵肯定，服務熱枕有目共睹的，不僅工作認真，與志工夥伴們相處也相當融洽。