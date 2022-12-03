彰化八卦山大佛修復一波三折，今年3月再度開工，歷經9個月修復，最近最上層鷹架終於拆除，不過重新彩繪的顏色與原本大佛顏色不同，引發民眾熱議，縣府文化局表示，顏色是經過文資審議委員與八卦山大佛寺管委會討論後決定，依照目前工程進度，大佛最快明年1月能與民眾見面。

彰化八卦山大佛修復過去曾停擺長達2年，縣府與監造單位重新規畫並發包，今年3月才重新開工，除了保留大佛南端作為參觀動線，北側封閉作為施工、物料運輸的動線，過去主要停工原因是因建築師及營造廠等紛爭而停工，經過各方努力才順利動工。

文化局表示，八卦山大佛是歷史建築，長時間的風吹日曬，導致大佛外表嚴重破損需要整修，縣府向文化部爭取2635萬元經費，縣府配合款465萬元，投入修復八卦山大佛，包括佛身表層塗漆毀損、建物主體漏水問題等進行修復。

文化局說，大佛外觀色澤經過討論後，以黑紅色調具金屬平光為主，亮度深淺則以現況調色為主，至於蓮花座顏色，經文化資產審議會及八卦山大佛寺管委會所有人決定，將維持金色，延續建物生命，保存文化資產價值。

1961年落成的八卦山大佛，一座高23公尺的巨型如來佛，過去曾有東亞第一大佛美名，吸引海內外遊客朝聖，大佛內部共有6個樓層，全身以鋼筋水泥雕塑而成，佛前有雙獅鼎立，底座佔地7畝，內部分為6層，蓮花底座1樓為小佛堂，2至5樓陳列佛陀一生事蹟。