王惠美表示，透過評鑑良性競爭，讓彰化花椰菜種植技術更加精進，提升整體品質，「一舉兩得」。（吳建輝攝）

王惠美還說，彰化是農工大縣，有賴於全縣農會用心經營，推廣一鄉鎮一特色，帶領農民開發許多特色同產品。（吳建輝攝）

國內6成花椰菜都來自彰化，鹿港鎮農會為提升整體花椰菜品質，舉辦花椰菜評鑑，吸引104位農友爭搶「花椰菜王」稱號，3日結果出爐，由地主隊來自鹿港的施勝宮奪冠，縣長王惠美特地現身頒獎，王惠美表示，透過評鑑良性競爭，讓彰化花椰菜種植技術更加精進，提升整體品質，「一舉兩得」。

王惠美表示，彰化縣內種植花椰菜面積達990公頃，年產量超過2萬6704公噸，雖然鹿港種植面積僅有30餘公頃，但近幾年透過品質改良與競賽，讓花椰菜品質不斷精進，一開始評鑑僅45組參賽，今年則有104組，透過良性競爭，使得彰化花椰菜品質不斷提升，讓全國民眾都能吃到品質最優的彰化花椰菜。

王惠美還說，彰化是農工大縣，有賴於全縣農會用心經營，推廣一鄉鎮一特色，帶領農民開發許多特色同產品，縣府也推出「彰化優鮮」品牌，只要符合3章1Q認證就可以使用「彰化優鮮」的品牌，於電商、實體等通路販售，彰化優鮮是由縣府認證的品牌與食安的保證。

鹿港鎮農會理事長張家堂說，花椰菜又被稱作為「抗氧化的神奇蔬菜」，營養成分極高，有維生素A、B、C、E、膳食纖維、蛋白質，以及鈣、鉀元素，2019年 美國哈佛大學在科學期刊發表研究報告指出，花椰菜中存「引朵-3-甲醇」的天然分子，能抑制癌細胞生長，多吃花椰菜，好處多多。