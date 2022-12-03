民進黨嘉義市長候選人李俊俋今太太陳佳慧兵分二路，分別前往共和市場、永和市場掃街拜票。（李俊俋競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠昨晚到彌陀夜市拜票，與市民熱情互動。（取自黃敏惠臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠昨晚到彌陀夜市拜票，與市民熱情互動。（取自黃敏惠臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

距嘉義市長重行選舉投票剩14天，民進黨嘉義市長候選人李俊俋昨晚與立委林靜儀、林楚茵等人掃街後，在廟口開講時再批對手國民黨嘉義市長候選人黃敏惠跑13年也累了，不要再撐到17年，而黃敏惠今在臉書分享昨晚到彌陀夜市拜票心情，指很多人說黃敏惠當市長很久了，但她想說的是，不是久不久的問題，是有心還是無心的問題，強調她有滿滿的熱情，因為她和鄉親一樣，在這塊土地努力耕耘許久。

李俊俋昨晚與林靜儀、林楚茵、南投縣議員當選人沈夙崢掃街後，在三性宮廟口開講，李俊俋除感謝林靜儀、林楚茵前來相挺，也再次強調，參與選舉只有一個理由，就是因為嘉義市是自己的故鄉，但卻越跑越慢，「如果大家看過接力賽，跑累了，就要換人跑，黃市長跑13年也累了，不要再撐到17年」。

李俊俋進一步點出目前嘉義正面臨年輕人找不到工作、長者沒人照顧、經濟發展不好和生活機能不好4大問題，表示黃市長做那麼久，卻沒有說問題怎麼解決，只會說每樣都做得很好，結果都在原地踏步，李認為，現在嘉義市最重要的，就是要讓大家知道怎麼往前邁進。

林靜儀表示，這次雲林以北選得不好看，雲林以南最少也要綠色的，「嘉義市我們不要讓他有一個洞」，拜託鄉親幫忙拉票支持李俊俋。林楚茵說，「很多縣市要等4年後才有機會」，這14天嘉義市如果可以做一個示範，說自己有很多親戚在這裡，對嘉義很有感情，「拜託大家拉票、催票，支持李俊俋，不要被騙票」。

今早黃敏惠臉書貼文，說昨晚到彌陀夜市，遇到好多可愛的孩子跟她說，看到勇媽好熟悉、好親切，因為從小就是看著市長長大的，還領過勇媽頒得市長獎獎狀，指很多人說黃敏惠當市長很久了，但她想說的是，其實不是久不久的問題，是有心還是無心的問題，強調她有滿滿的熱情，「因為我和鄉親一樣，在這塊土地努力耕耘許久，用心愛咱的故鄉」，拜託大家18日出門投票，唯一支持經驗最熟練，熱情沒改變的黃敏惠。