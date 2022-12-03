女星楊繡惠日前發出宣告表示未來不再接演八點檔以及外景節目。透露是因為感覺自己「年紀到了」需要更加注意養生。自出道以來已逾30多年的她共買了4間房，不久前才脫手其中的一間。此外，她還曾脫口這些房地產加起來價值約有上億，身價驚人。可謂是演藝圈的「隱形富婆」。

楊繡惠表示，出道30多年買了4間房子，幾乎都是為了家人。13年前因為不捨媽媽每次出門回家都要爬4層樓，於是決定買了一間有電梯的新房來孝親，沒想到媽媽卻擔心她的哥哥一家無人照顧。她無奈之下只好再買一間房給哥哥他們居住。

此前楊繡惠在綜藝節目中指出，她認為「買房就是最穩的投資」，在目前名下的3間房產加起來擁有上億元的價值，可謂是演藝圈的「隱形富婆」。雖然此前因為房貸問題，導致自己當時什麼工作都接，每天身陷壓力之中，睡都睡不好，就怕房貸會「斷供」，直到還完房貸，整個人才輕鬆許多。

事實上，楊繡惠之後又買了2間房。其中一間是位於三重的樓中樓房屋，買入時售價1500多萬元。但因父母住不慣只好轉賣，最後她以3000多萬元成交賣出，價差現賺1倍。並且也透露自己有買地蓋房的打算，地點一樣選在三重。