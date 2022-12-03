黃明志邀蒼井空合作新歌〈別人的老婆〉。（亞洲通文創）

黃明志邀蒼井空合作新歌〈別人的老婆〉。（亞洲通文創）

黃明志邀請蒼井空合作歌曲〈別人的老婆〉，收錄在即將推出的新專輯《高清無碼》。黃明志分享幾年前蒼井空轟動世界的婚禮，讓所有宅男都心碎了，加上2018年她生了孩子，這2件事對眾多男性造成精神上的打擊。為了向蒼井空致敬，黃明志特意創作這首歌曲獻給她，一起合唱這首〈別人的老婆〉，也稱得上是黃明志和女神另類愛的結晶。

黃明志回憶在大學時期，蒼井空就是AV傳奇女神、一個象徵性的人物，她撼動了整個日本AV產業，因她而衍生出「童顏巨乳」這個形容詞，也是老司機們最愛不釋手的一種女神典範，希望這首歌可以引起大家的共鳴。〈別人的老婆〉MV拍攝劇組龐大，結合日本、大陸及馬來西亞等國籍組成跨國團隊，安排很多日劇裡會出現的場景，還特別設立一所「蒼井醫院」，黃明志笑稱只要是男人有不舒服的地方來這裡馬上包治百病，因為會有美麗的女護士照顧，不舒服也醫到舒服為止。

蒼井空在MV中飾演老師和護士，與黃明志上演師生戀的愛情故事，除了安排女神蒼井空擔任老師，黃明志還自肥飾演男同學與3位飾演女同學的AV女優近距離相處，劇情簡直是全世界男人的夢想，讓大家羨慕不已。黃明志劇透MV中特別設計「舔狗」的寫實劇情，就是被丟書、被甩和被推，相信當過「舔狗男」的人對這段劇情一定很有共鳴，男生在還沒有能力又想要追女人的時候就會面臨這些問題，在公共場合被羞辱讓男人們心有戚戚焉。

蒼井空開心表示，睽違那麼久再次扮演起老師的角色，有種經歷了一場瘋狂甜蜜戀愛的感覺。其中一場拍結婚照的場景，讓蒼井空不禁懷念起在夏威夷舉辦婚禮時，也剛好是在疫情前最後一次的出國旅行，並希望能再次出國玩。黃明志在與蒼井空老師合作後也表示，非常敬重她身為演員的專業與素養，可看出她和沒有演過戲的歌手有明顯的職業差距。蒼井空老師很清楚知道作為演員該做什麼，但身為前輩的她還是非常虛心，一直都很配合劇組安排的每個細節、劇情和時間。由於蒼井空家中還有孩子需要照管，黃明志也對於她放下小朋友、請保母照顧小孩，赴前來完成這部作品心存感激。