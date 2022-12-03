苗栗銅鑼透天厝大火！國中小3姊弟救出全無生命跡象 14:092022/12/03 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗銅鑼透天厝大火！國中小3姊弟救出全無生命跡象。(苗栗縣消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣銅鑼永樂路旁一棟民宅，今日中午1時許發生火警，現場共計發現3人OHCA，分別為15歲少女、11歲少女及10歲男童。 新東大橋亮化工程啟動！ 12／1到明年1／8封閉施工 桃竹苗藍議員席次減 跨黨合作成關鍵 苗栗縣議員當選名單看這邊！無黨籍從9席倍增到23席 #苗栗 #銅鑼 #民宅 #大火 #姊弟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超生蚵仔煎粉漿沒成形！老闆竟嗆「沒有人在吃熟的」 網：會烙賽 18:412022/11/28 生活 無黨尬藍綠 苗栗三腳督大拚場 04:102022/11/26 政治要聞 中國四川宜賓發生大火 又見消防車被圍籬卡住 19:382022/11/29 兩岸 板橋床墊工廠全面燃燒 大量火舌濃煙猛竄 警消搶救中 15:222022/11/30 社會 鍾東錦打包票 用政績洗刷負面形象 04:102022/11/30 政治要聞 烏魯木齊恢復公共交通 北京嚴禁封堵消防通道 04:102022/11/28 產業財經 高EQ反應快 鍾東錦夾殺下突圍 04:102022/11/27 地方新聞 苗縣議長李文斌可望扶正 稱與新任縣長鍾東錦無磨合期 13:062022/11/27 政治 影》雨彈狂炸南義度假小島 土石流灌逾10棟民宅釀8死 20:242022/11/26 國際 楊文科邀徐耀昌訪峨眉鄉 共推東方美人茶 16:562022/11/30 寶島 苗栗村長選舉同票抽籤 張肇鴻落選喊驗票 04:102022/11/29 地方新聞 苗縣2處列管山泉水 大腸桿菌數超標 04:102022/11/30 地方新聞 苗栗福基村長2人票數相同！「抽籤」決定他當選 還有這些人只差1票 10:352022/11/28 政治 提升科技執法！苗栗縣警察局6位同仁考得無人機專業操作證 18:012022/11/30 社會 鶯歌民宅凌晨大火 獨居男全身燒傷送醫不治 09:342022/11/27 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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