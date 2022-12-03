中科管理局輔導新創團隊，今年有3組團隊獲國家科學及技術委員會「創新創業激勵(FITI)計畫」創業潛力獎。(中科管理局提供)

扶植新創不遺餘力，中科管理局今年輔導22組新創團隊，參加國家科學及技術委員會111年度第二梯次「創新創業激勵(FITI)計畫」，包括「AST.AI」、「絕菌重生」與「Linggle」3組團隊挺進最後10強，榮獲「創業潛力獎」。

中科管理局指出，獲獎的「AST.AI」開發快速抗藥性檢測系統，藉AI大數據分析，將病菌抗藥性分析時間從2至5天縮減為1小時，輔以精準投藥，大幅降低病患死亡率。

另「絕菌重生」團隊運用專用複合菌群及快速醱酵技術，將廢棄香菇包與農業副產物製作為再生培養土，取代昂貴且必須進的泥炭土，減少長途運輸產生的碳足跡，促進農業減廢；「Linggle」開發的搜尋引擎可快速查詢文法和用字問題，分析其使用頻率越高者常是答案，反之多為錯誤或罕見用法，未來將朝自動編輯文章發展，有助提升撰稿效率。

中科管理局指出，為發掘更多潛力及多元新創團隊，積極深耕大專院校並與各校育成中心配合，今年度已辦理15場校園宣導，辦創意發想工作坊及創業系列課程，並請業師針對團隊現況進行客製化診斷輔導，提供發展成熟團隊各種資源鏈結，今年度已成功協助「AST.AI」參加日本國際醫療展、「歐承健」團隊參加美國消費性電子展。