趣味競賽「誰能比我穩」，主人抱著毛寶貝單腳站立。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市「2022毛寶貝同樂會」3日在新竹左岸狗狗公園登場，5項趣味競賽活動讓每隻狗狗拿出看家本領、同場競技，為自己的「罐罐」努力贏得滿堂彩，現場除了市集攤販，也有免費寵物健康檢查、狂犬病疫苗及晶片注射攤位，市府盼藉由活動傳達動物保護的重要性，共同打造友善動物城市。

毛寶貝同樂會現場雖下起綿綿細雨，但澆不熄毛寶貝與主人們的熱情，透過遊戲讓飼主與毛孩留下珍貴難忘回憶，參與者們也享受與毛小孩歡樂的時光。寵物市集更有寵物鮮食、寵物服飾、寵物玩具等特色攤位，琳瑯滿目的商品，讓飼主帶著毛寶貝逛得意猶未盡。

今年一共規畫5項趣味競賽，在「誰能比我穩」比賽中，由主人抱著毛寶貝單腳站立，享受甜蜜的負荷之餘，參賽者也笑說，「該找時間好好和毛孩一同運動健身了！」。而最受歡迎的「跑跑障礙賽」中，身手矯健的狗狗根本不把障礙看在眼裡，輕鬆飛躍直奔終點，令觀看民眾驚嘆不已。

今年也新增「寵物按摩」服務，邀請專業講師教導飼主們，透過按摩觀察寵物的身體訊號，以牠們喜歡的方式進行觸摸，拉近與寵物彼此的距離，建立親密關係。今日活動最大看點則是「免費寵物健康檢查」，透過問診、理學檢查等動作，來提供飼主詳細的醫療諮詢。

市府近年為提升流浪動物福祉，將新竹市動物收容所改建為「動保教育園區」，提升動物中途收容品質，此外，近期也將推出「寵物遺體火化」服務，由動保所協助飼主冰存寵物遺體，並委託合法寵物殯葬業者進行火化及後續處理，讓飼主在陪伴毛孩最後一程，有更多元選擇。

除了園區改建之外，市府近年也規畫左岸狗狗公園，改造擴大至1.16公頃，設有大小型犬區、26組遊戲設施，為竹市首座符合「台灣動物保護行政監督聯盟」標準的狗狗示範公園，提供毛孩優質運動場地，逐步完善新竹市友善動物環境。