有鑑於國內青少年吸食毒品人口逐年增加、年齡更有往下降的趨勢，為讓年輕學子了解與認識毒品，並提高自我保護意識與拒絕毒品的誘惑、遠離毒害，穩懋半導體贊助支持紙風車基金會「青少年反毒戲劇工程」，11月30日前往新北市瑞芳國中演出，希望藉由戲劇的演出，讓青少年朋友了解毒品的可怕性，並且能勇敢向毒品說「不」的觀念。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，紙風車劇團從101年11月起推動「紙風車青少年反毒戲劇工程」已經十年，巡迴全國945所國中，已演出853場，超過53萬名青少年看過反毒戲劇工程的演出；第一年觀看演出的孩子也陸續進入社會工作，對於自身的安全警覺與毒品的危害，因反毒戲劇工程也有更深一層的了解。

根據衛福部調查全台有近萬名未成年吸毒者，因毒品致死更有逐年升高的趨勢，這群孩子平均14.8歲染毒，國中沒畢業就已淪落毒海。張敏宜表示，為讓青少年了解吸毒的嚴重性，穩懋半導體從 104年開始已經連續七年贊助紙風車基金會「青少年反毒戲劇工程」演出，已贊助33所學校，共計35場的演出。並從108年起年度更成為紙風車反毒戲劇工程共同發起單位，成為支持推動國內青少年反毒工程重要的力量。

穩懋半導體推動公益活動向來不遺餘力，對於紙風車下鄉與反毒表演的做法更是十分認同，在陳進財董事長的支持下，紙風車每年都會前往他的出生地瑞芳國中演出反毒戲劇，他認為每年都有學生畢業，也都有新的孩子會進來，因此藉由反毒的演出加強孩子拒絕毒品誘惑的想法與信念。

參與「紙風車青少年反毒戲劇工程」十年的演員翁淑華表示，身為一個演員除了提供娛樂之外，同時也帶有社會教育的責任；演出中發現，青少年都知道不能碰毒品，卻在不知情或者好奇心趨使之下就接觸新興毒品而染上毒，所以演出中對新興毒品訊息也要隨時更新；同樣參與演出十年的演員鄒宜忠表示，自己是身為二個孩子父親，眼見校園毒品氾濫感到十分憂心，隨著自己的孩子長大，希望能藉由推動校園毒品防治盡一己之力，還給孩子一個無毒的校園與健康學習的環境。

張敏宜表示，反毒教育應該及早開始，然而中學生正值反抗期，但若是資訊提供不當，或者教條式的教育方式，更容易造成反效果；紙風車青少年反毒戲劇工程，利用戲劇宣導的力量，提供毒品的樣貌資訊，使青少年了解吸毒的代價。十年來與企業、政府及學校的共同攜手努力，為了我們的孩子，這條路將繼續堅持下去。

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