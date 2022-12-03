戶外口罩令解除，防疫制策逐步鬆綁，後疫情時期許多民眾更想親近大自然，不過也造成近年來新北市水域案件大幅增加，為了強化警義消相關救援能力，新北市秀峰義消特搜隊發起三棲義消特搜訓練，期許未來可以拯救更多需要幫助的民眾。

新北市幅員廣大災害多元，許多民眾在後疫情時期前往林體驗自然，但自我保護意識及危險認知較為薄弱，若無法及時判斷危險之所在，勢必造成嚴重傷亡，像是去年雙溪區虎豹潭就發生4大2小共6死溺水意外。有鑒於此，秀峰義消特搜分隊長黃錦蘭發起，結合秀峰特搜隊水域救援專長今（3）日在石門區老梅里青山瀑布區域進行溪谷搜救訓練

此次訓練課程包含航跡追蹤、拉繩橫渡、地形判讀及攀岩(垂降)等三棲訓練，授課教官秀峰特搜分隊長陳豐仁表示，藉由精實的訓練除可提升義消特搜人員的溪谷救援技能並確保自身安全外，組訓過程更可以深化義消與消防特搜人員救災默契，有效提升快速救援應變處理效能。

消防局長黃德清也表示，未來仍會不斷致力於提升本局溪谷搜救的能力，讓民眾於山水活動時更有保障，並利用宣導提升基礎山域溪谷常識，以保障全體市民的生命安全。

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