民進黨立委蔡適應參選基隆市長時，被質疑論文抄襲問題，台北大學審定委員昨完成審定。蔡適應稍早表示，已獲悉博士學位遭撤銷一事，他發出5點聲明，強調會依法提出申訴。

蔡適應在聲明中表示，雖尚未接獲台北大學學倫會通知書，但已經知悉撤銷博士學位一事。

蔡適應說，對他而言，針對博士論文本文部份附註漏列及對師長與母校造成的困擾再次深表歉意，也尊重審議結果，但有幾點心情分享，第一，他本人花費近10年完成博士論文，過程中包括田野調查等實證研究，且單一文獻雷同比對僅有2％，具備原創性。

第二，學倫會審查過程中，他也親自列席說明論文撰寫過程，也對於論文部份引註漏列表達致歉及願意補正之意。但當時正值選戰激烈時間，或許報告仍不詳實或有簡略，以致審查結果讓部份外審委員因本文有部分附註漏列，仍認定為抄襲，並撤銷博士論文。

蔡適應強調，他本人尊重學倫會審議結果，並對本文部份附註漏列再次表達歉意。惟為維護自身權益，將依法提出申訴，並提出相關補充意見。

蔡適應指出，當年他報考台北大學都市計劃研究所的初衷，乃是在擔任市議員期間看到基隆的退步與停滯，深感都市計劃對於城市發展的重要性。在博士班研習過程中確實學習到許多都市發展與城鄉規畫的專業知識，並運用到後續公共服務過程中，為此他深深感謝母校老師的栽培與指導。

蔡適應最後強調，未來會繼續戮力，不敢或忘選民所託，並感謝各方關心與指教。