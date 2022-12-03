視覺多重障礙女孩許舒閔圓夢演唱會3日登場，台中市長盧秀燕到場獻花喝采。（陳淑娥攝）

視覺多重障礙女孩許舒閔圓夢演唱會3日登場，台中市長盧秀燕到場獻花喝采，含淚聆聽動人歌聲。盧秀燕說，舒閔父母雙亡，但很希望家人來看演唱，她是台中的媽媽，特別代表台中市民和惠明盲校師生成為其家人。

盧秀燕表示，舒閔很期待家人到場，但舒閔的父母已去世多年，「我是台中的媽媽，很樂意代替媽媽的角色」，因此今日特別代表台中市民和惠明盲校師生成為舒閔的家人，一起來聽演唱會，感謝惠明盲校、惠明盲人福利基金會、新東陽公司和高工局攜手為舒閔圓夢。

盧秀燕分享，她聽完演場會深受感動與激勵，覺得舒閔帶來的正能量，給台中市民很好的典範，大家幫舒閔圓夢，其實也是幫自己圓夢，期盼有更多人支撐、照顧像這樣的身心障礙市民；她感謝大家促成這一場最成功的演唱會，謝謝舒閔、也謝謝她的伴奏姿伶，希望舒閔很快會有下一場演唱會。

惠明盲人福利基金會執行長毛樹芬表示，舒閔因早產導致雙眼失明和腦性麻痺，雖然視力和認知能力受限，不會點字，口語能力也不好，但卻熱愛歌唱，對歌詞和旋律有很高的敏感度，聽過2、3遍就能背下歌詞哼唱，老師形容舒閔用心歌唱，每首歌都唱進心裡。

毛樹芬說，當初惠明樂團的老師告訴舒閔的爸爸，「你的女兒很會唱歌！」舒閔爸爸還不相信，因為舒閔在家並不多話。一次表演時，老師邀請舒閔爸爸參加，肝癌末期的舒閔爸爸坐在台下，看著女兒自信演出，聽著女兒的歌聲，感動流淚。後來舒閔親人相繼離世，還好育幼院的夥伴一路陪伴，舒閔也一點點克服先天障礙，更在2019年取得街頭藝人演唱證照。

許舒閔的歌聲及故事感動許多人，新東陽公司到惠明學校送公益回饋金時聽到舒閔的歌聲，決定幫舒閔圓夢，在清水服務區開個人演唱會，由新東陽公司包辦舞台、燈光和服裝費用，高公局協助場地安排，感謝各單位攜手促成這樁美事。

社會局表示，今年身障日主題是「多元參與、共融共好」，市府長期倡議CRPD《身心障礙者權利公約》理念，積極創造身心障礙者友善環境，期待大家以更多元的視角接納，並以行動支持身心障礙朋友，齊心努力共創平等、宜居的幸福台中。

今日圓夢演場會，市長盧秀燕、新聞局長鄭照新、交通部高速公路局中區養護工程分局長熊德維、財團法人基督教惠明盲人福利基金會執行長毛樹芬、新東陽公司副總經理梁誌賢、舒閔的姑姑、阿姨及現場多位民眾齊聚現場，為舒閔打氣喝采，場面溫馨動人。