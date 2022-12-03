立委陳玉珍跟風玩起AI變身遊戲。（劉美芳服務處提供）

新北市議員白珮茹跟風玩起AI變身遊戲。（劉美芳服務處提供）

新北市議員洪佳君跟風玩起AI變身遊戲。（劉美芳服務處提供）

最近「AI繪圖」在社群上火紅，只要上傳照片，就能讓每人秒變二次元的漫畫角色，大受年輕人歡迎。如今這股熱潮燒到政治圈，國民黨4位女性政治人物也趕搭風潮，紛紛讓自己變身為夢幻漫畫人物，展現有別於平日問政的面貌。

新北市議員劉美芳穿著白色外套、黃色洋裝，在化身漫畫人物後，分別流露出冷豔風及淑女風；另一張與可愛小朋友合影的畫面，在變身後則呈現出兩人依靠在一起的模樣，讓劉美芳直呼有趣：「這種AI變身遊戲，有不同延伸性，可以幻化為自己喜愛的角色、寵物、動漫人物等，變化出各種可能，相當好玩！」

除了劉美芳之外，立委陳玉珍也跟風玩起AI變身遊戲，化身甜美可愛的萌系女孩，讓她覺得有種重返青春的感覺。她說，日後有機會也很想嘗試與朋友一起合影來變身，留下有別於平常正經八百而充滿趣味的回憶。

新北市議員白珮茹也在變身後，成為一個帥氣的酷妹，充滿著文青的氣韻。白珮茹表示，政治人物其實有很多種面貌，平常認真問政外，也有風趣幽默的一面。她覺得應多參與年輕族群的熱門遊戲，不僅可以讓自己的心更年輕，也能拉近與年輕人的距離。

新北市議員洪佳君則變身成開朗的美少女，陽光的模樣跟她平日的形象很相近。洪佳君在首度嘗試「AI繪圖」變身後，也覺得趣味十足，未來有機會還希望多嘗試各種變身的軟體遊戲，扮演不同的角色。