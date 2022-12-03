民進黨政府非核家園能源政策跳票，國內供電吃緊。台電工會11月30日發函台電公司表示，為穩定供電，請台電公司在安全無虞下，延長核二、三廠發電運轉，緩解供電壓力。中廣董事長趙少康聲援，呼籲也應重新評估核四廠重啟。（趙少康提供）

民進黨政府非核家園能源政策跳票，國內供電吃緊。台電工會11月30日發函台電公司表示，為穩定供電，請台電公司在安全無虞下，延長核二、三廠發電運轉，緩解供電壓力。中廣董事長趙少康聲援，呼籲也應重新評估核四廠重啟。

趙少康質疑，當國際紛把核能當綠能時，民進黨政府卻反其道而行，只會抱著反核神主牌不知變通，非要廢綠能（核電）增加非綠能（煤、天然氣），「反時代 反潮流 反綠能」，不知道邏輯是什麼？真是食古不化冥頑不靈。

趙少康表示，蔡英文總統2025非核家園能源政策一定跳票，國內綠能發電占比屆時絕不可能達到20％，到時不管是增加燃燒煤或天然氣以彌補廢核空缺，都將大幅增加發電成本，增加溫室氣體排放，會引起國際譴責制裁。

趙少康說，因民進黨政府廢核，國內電力捉襟見肘，才會這限電、那斷電，這降載、那降頻，結果台電鉅額虧損仍是納稅人負擔，知道其中「眉角」的台電工會才會發函要求台電讓核二及核三廠延役。

據台電工會所發出函文指出，近年來台商回台擴大投資，半導體業擴廠用電需求攀升，加以能源轉型、排碳、減碳等因素衝擊，備載容量隨穩定大型基載發電機組陸續除役而逐年遞減，未來僅憑「電力調度及調節技術」，電網負荷如走鋼索。

趙少康認為，台電工會會發出如此政治不正確的公文，一定已到忍無可忍危急關頭，若民進黨與蔡英文總統還執迷不悟、一意孤行，不僅害台電，更害台灣；民進黨應懸崖勒馬，趕快回頭才是正道。