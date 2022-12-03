台北市第三選區的立委補選，代表國民黨參選的王鴻薇以及代表民進黨參選的吳怡農，今(3)日皆參加民權國小校慶，吳怡農原表定8點抵達，卻遲至9點才現身，且受訪時針對媒體詢問略顯不耐。對此，媒體人張禹宣諷刺表示，遲刻魔、嗆記者、發脾氣這三個大忌中的大忌，吳怡農在第二天公開行程一次達成，「高學歷優質暖男」人設大崩壞。

張禹宣今(3)日在臉書指出，發布8點行程的吳怡農，一路拖到9點才到場，足足遲到1個小時，且針對從來未到母校，選舉才來的質疑，吳怡農聲稱「我們每一年都在這邊啊」，被追問王鴻薇說近兩年都沒看到他時，才辯稱「疫情期間除外」，隨後竟惱羞成怒，立刻「垮下臉」，把頭轉向其他記者「還有其他問題嗎？」刻意選擇不回答，最後忍不住怒氣，盯著記者嗆「我還不知道你希望我還說些什麼」。對此，張禹宣說遲刻魔、嗆記者、發脾氣，三個大忌中的大忌，吳怡農在第二天公開行程一次達成所有成就，林智堅的包裝好歹撐8年，吳怡農只花短短兩天，「高學歷優質暖男」人設立刻大崩壞，原來只是「被寵壞的草包貴公子」。

張禹宣提及，吳怡農遲到一個小時，把所有出早車到場等候的記者當傻子耍，抵達後也沒有半句歉意，面對遲到質疑，竟回「我們跟記者約9點碰面現在9點01分」，就繼續耍帥裝沒事。張禹宣諷刺表示，「生澀又嬌嫩」的貴公子不知道的是，記者需要的不只是訪問，而是觀察作為候選人的一舉一動跟校方的互動，當中擷取題材。平面叫側寫，電視台叫NS(Natural sounds)，殊不知浪費記者一小時的時間，接下來自己的失態，卻成另類的NS。

此外，張禹宣說吳怡農開始選擇不回答關於「徵召」的問題，把頭轉向「自以為」親和的媒體，殊不知這些問題是所有媒體共同的問題，且遲到不道歉一事，早讓「蜜月期」提早結束，結果下一個記者問的是「擔任主委期間趙介佑黑道入黨」，吳怡農的處理就是繼續跳針，除了聲稱自己經得起檢驗，完全沒解釋也沒釐清，甚至還說別人是「有色眼鏡」。

吳怡農也被追問跟黃承國之間的關係，又再度跳過，並說「還有誰嗎？」張禹宣直言，吳怡農發怒也發怒了，甩態也甩態了，最後還是得被追問「自己是徵召受益人，罵徵召自打臉」。張禹宣諷刺表示，進廚房就不要怕熱，但草包從來耐不了熱，最怕的就是「草包還把自己當玫瑰」，硬裝的人設不會像，「吳怡農若不道歉，用這態度想走完選舉30天都嫌長」。