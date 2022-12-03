南韓資深演員廉東鉉出道二十多年，參與多部戲劇演出以及綜藝節目演出，堪稱「韓劇最佳綠葉」，去年還出演《孔雀都市》，今(3日)稍早傳出昨晚病逝消息，享年54歲，讓粉絲震驚又難過。

根據韓國媒體報導，廉東鉉近期發現肝臟有異狀，已治療一段時間，但卻在昨日晚間11時50分辭世，對此經紀公司Star Village證實：「公司將記住故人熱愛演技、充滿熱情的模樣，希望各界能替故人祈福」，而廉東鉉的靈堂預計設置在首爾原子能醫院葬禮場2號室，計畫於本月4日中午12時出殯。

事實上，廉東鉉曾參與過許多經典戲劇，最為經典的有《秘密花園》、《秘密花園》、《雞龍仙女傳》、《請融化我》、《The Game：倒數計時》、《Go Back夫婦》，然而，他也活耀於舞台劇當中，更跨足電影圈參與電影《菜鳥陪審團》、《騙徒》等。

另外，他也多次客串知名綜藝節目《Running Man》幽默風趣的表現，經常逗得主持人及來賓哄堂大笑，且截至去年他仍有參與戲劇《孔雀都市》的演出，當時鏡頭前並未發覺他身體有任何異狀及不適，如今傳出逝世消息令人不捨。