台灣史上第一次，中華奧會100周年紀念暨111年宏道盃全國冰石壺錦標賽3日在土城國民運動中心三樓冰宮舉行，共有來自全國24支隊伍參加，中華民國冰石壺協會理事長何卓飛表示，冰石壺運動適合各年齡層參與，期待首度舉辦的全國錦標賽能提升冰石壺運動能見度，吸引更多人投入。

中華奧會100周年紀念暨宏道盃全國冰石壺錦標賽開幕典禮冠蓋雲集，中華民國冰石壺協會理事長何卓飛，也是中華奧會執行委員，推動冰石壺運動不遺餘力的新北市議員洪佳君、新竹縣議員蔡志環等都親自到場支持。中華奧會主席林鴻道也在百忙中到場觀賽，為選手加油！

「中華民國冰石壺協會在108年成立，今年有了第一屆全國錦標賽，象徵協會同仁的努力。」中華冰石壺協會理事長何卓飛強調，特別要感謝中華奧會主席林鴻道的大力支持，才讓冰石壺協會誕生，看到台灣從沒有選手，到如今能舉辦全國賽，看到這項運動的逐漸成長。

長期支持冰石壺運動發展的新北市議員洪佳君則表示，冰石壺是一個屬於紳士與淑女的運動，新北市土城運動中心擁有冰宮，是得天獨厚的發展環境，她感性地說：「儘管台灣是亞熱帶國家，冰石壺發展不易，但所有的成功都需要一個契機，相信選手們會成為冰石壺發展的種子，大家一起努力，一定會有好的成果。」

特別從新竹縣北上的新竹縣議員蔡志環，展現對冰石壺運動推展的熱情，她強調，看到土城國民運動中心擁有冰宮，有這麼好的場地可供選手訓練與比賽，她期許未來在新竹縣也能有理想場地，提供給在地民眾接觸並參與冰石壺運動的機會，一定要大力推廣。

何卓飛強調，冰石壺特別需要協調性與智慧，是非常不容易的運動，但台灣去年在泛大陸冰石壺錦標賽拿下銅牌，女子組則於今年確定晉升A級，都是出色表現，希望透過推廣與舉辦全國賽事，找到很棒的選手，未來可以代表台灣挑戰冬季奧運。