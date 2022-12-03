男子徐德益等人於2017年殺害蔡姓少女後裝桶棄屍，徐又因詐騙案怕被指認，殺害黃姓被害人裝桶棄屍。台中地院一審判處徐死刑，其餘涉案人無期徒刑至12年8月徒刑；民事判決，徐等人應依法補償付給黃姓死者家屬，黃母81萬3607元、黃女63萬元5168元，皆可上訴。

徐德益犯下2起殺人棄屍重罪，其中1桶屍死者南投人的黃男是土地掮客，徐男與人合作買賣土地被告詐欺，黃男因出庭替原告作證，徐教唆小弟擄走黃，8人將黃押走毒打並槍殺，用強酸水泥封屍，裝桶載到苗栗山區掩埋，家人報失蹤人口。

台中地檢署主張，依我國犯罪被害人保護法，因犯罪行為被害而死亡者之遺屬申請補償金，徐德益等8人須補償付給黃母81萬3607元、黃女63萬元5168元。

民事庭法官認為，黃姓死者受害時53歲，活活被射殺死、死狀淒慘，上有8旬老母，下有子女須教養，家庭變故的精神痛苦，徐等人應依法補償付給黃姓死者家屬，黃母81萬3607元、黃女63萬元5168元。