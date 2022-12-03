台南推動閱讀不遺餘力，台南市立圖書館新總館到處可見親子檔閱讀。(曹婷婷攝)

台南推動閱讀不遺餘力，台南市立圖書館新總館到處可見親子檔閱讀。(曹婷婷攝)

2022「台灣閱讀節in Tainan」今天起跑，台南市配合台灣閱讀節，即日起推出「閱讀護照」，在新總館、公園總館、許石音樂圖書館及鹽埕圖書館同步發售，每本50元，集滿4館護照戳章，可獲神祕禮物1份，單次借5本書可獲戳章1枚，集滿10枚可領抽獎券，獎品包括Switch遊戲主機、Apple手錶、Garmin手錶等。

今年活動以「閱讀．送來的禮物」為主題，針對不同年齡層規畫一系列活動，包括Happy姊姊親子帶動唱、台語親子說故事比賽、小小館員來當家及喜閱市集等， 市長黃偉哲今天也特地前往新總館B1漫讀廣場，為台語親子說故事比賽的參賽者加油打氣，更帶來小禮物發送給現場的小朋友。

黃偉哲說，台南市配合台灣閱讀節，串聯43間圖書館舉辦閱讀活動，希望藉此點燃社會大眾對閱讀的熱情，養成閱讀習慣，從閱讀中找到力量。

台南市立圖書館表示，2021年全市借閱759萬112冊，今年統計到10月底已達871萬7273冊，而新總館去年1月2日啟用以來，截至今年12月入館人次已突破154萬、借閱冊數達144萬多冊，顯見市民對新總館這個結合閱讀、學習、休閒與藝文，適合全齡友善閱讀空間的喜愛與肯定。

台南市立圖書館館長洪玉貞說，今年活動也特別邀集400組家庭交換繪本、分享閱讀，擔任彼此的「耶誕老人」。此外，新總館的閱之森公園也正布置100棵耶誕樹，邀請民眾享受溫馨耶誕氛圍。