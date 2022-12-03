針對國立台北大學學倫會博士論文案，民進黨立委蔡適應表示，雖然尚未接獲通知書，但已經知悉撤銷博士學位。資深媒體人黃揚明在臉書表示，「又一槍！」在這波論文風暴中，第一個被撤銷的博士學位！黃揚明提到，迴力鏢打到民進黨，因為當時民進黨要求蔡壁如辭立委，如果這次蔡適應不辭立委，會很難堪。

蔡適應今（3）日在臉書回應，針對博士論文本文部份附註漏列及對師長與母校造成的困擾再次深表歉意，也尊重審議結果。

蔡適應指出，他花費近10年完成博士論文，單一文獻雷同比對僅有2%，具備原創性。但部份外審委員因本文有部分附註漏列，仍認定為抄襲且撤銷本人博士論文。

蔡適應說他尊重學倫會審議結果，並對本文部份附註漏列再次表達歉意，但為維護他的權益，將依法提出申訴。最後深深感謝母校老師的栽培與指導，未來會繼續戮力，不敢或忘選民所託。

資深媒體人黃揚明在臉書表示，「又一槍！」在這波論文風暴中，第一個被撤銷的博士學位！網友問，「會比照蔡壁如辭立委嗎？」

黃揚明在中天電視《周末大爆卦》提到，迴力鏢打到民進黨，因為當時民進黨要求蔡壁如辭立委，如果這次蔡適應不辭立委，會很難堪。