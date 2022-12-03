警方強力取締酒駕，並促業者善盡社會責任。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署為防制酒駕、強化道路交通安全，年初已配合交通部修法，加重酒駕相關罰則嚴懲，每月規劃2次以上「全國同步擴大取締酒後駕車」勤務，依據交通部道路交通安全督導委員會最新統計資料，今年1月至9月酒駕案件死傷件數為7470件，造成203人死亡、7267人受傷，與去年同期相比，減少493件（-6.2％）、減少26人死亡（-11.4％）、減少467人受傷（-6 ％），顯見酒駕防制已有成果。

針對酒駕肇事案件，警政署要求各警察機關應溯源到肇事者喝酒的營業場所，查訪業者若未勸導民眾酒後不開車，或未協助提供代客叫車、代客駕駛等服務，第1次以書面勸導，若發生第2次，再予以書面警告，如果發生第3次以上，將結合各縣市政府建管、工務、消防、衛生及稅務等部門加強稽查，賦予業者社會責任，共同防制酒後駕車，以展現政府防制酒駕之決心。

警政署呼籲，駕駛人飲酒後不要存有僥倖心理上路，營業場所業者應善盡社會責任，確實規勸顧客勿酒後駕車，並協助提供代客叫車、代客駕駛等服務，各警察機關將持續強力執法，嚴防酒駕違規及肇事。

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