大皆公司負責人李克忠（左）挑選健康原木打造無甲醛建材。（柯宗緯翻攝）

疫後健康住宅成為趨勢，室內設計專家指出，疫情讓民眾居家時間變長，居家空間從「只是回來以後睡覺的地方」，變成了長時間生活的場所，因此也觀察到住戶更著重空氣品質、水系統、綠建築等重點。

深耕室內設計工作超過30餘年的大皆設計公司近日提出「後疫情時代的住宅報告書」，執行長李克忠表示，好的住宅應是讓人越住越健康，如何減少病毒傳染及以人為本的設計理念，已逐漸成為人們對居家品質要求的新趨勢。

大皆設計觀察到，疫情期間，很多老客戶更重視「以人為本」及「安全健康建築」為訴求，擺脫以往只是重視奢華與華麗的設計，疫情後健康住宅的新案件詢問度更以2~3倍不斷提升，疫情深化成對於「健康安全」的需求。

李克忠指出，設計案除針對業主生活習慣深刻了解，創造屬於業主自己的風格文化，朝著客製化、獨特性及純粹的空間進行專業研究，尤其重視「隱形的居家生活品質」，包括空氣品質（二氧化碳、濕度、溫度、空氣對流）、燈光設計、自然採光、水系統、音頻感受、材料品質（無毒、綠建材）、空間舒適度、動線心理學等專業領域的呈現。

李克忠提到，現在社會中環境賀爾蒙、飲食毒素比以前多太多，若是居住空間也存在毒素，那對健康無疑又是一大打擊，影響深遠。「這就是以人為本的重要性，設計師總是要想得比客戶多，要比業主更了解業主的需求，也必須向市場推廣尚未形成的無毒趨勢」。