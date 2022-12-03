根據《ETtoday民調雲》「10大政治領袖調查」民調結果，新北市長侯友宜蟬聯第1，而副總統賴清德排名第2，對此，侯友宜今出席北海岸感恩茶會表示，他還是一本初衷，謝謝市民給他機會，他把市長的角色努力做好，這是他應盡的職責，不管大家如何討論，他還是會努力、好好做代誌。

至於怎麼看賴清德排名第二，侯友宜回應，「我們一起努力，希望這塊土地會更好。」

媒體並追問，針對2024總統大選，民進黨前主席、亞太和平基金會董事長許信良列出他的夢幻名單，認為國民黨應是黨主席朱立倫與前任黨主席江啟臣的「朱江配」，並指侯友宜尚未準備好選總統。

侯友宜表示，他非常感恩這次的選舉，新北市民給他滿滿的支持跟加油打氣，現在把新北市長角色努力做好，是他的本分也是應盡的職責，努力推動市政，讓市民知道，要加把勁讓新北市超過今天的新北市，明天會更好。

另對於王鴻薇帶職參選立委補選遭抨擊，侯友宜說，她是非常優秀也是難得人才，好好努力做事繼續加油，希望心想事成。