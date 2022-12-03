學甲警分局在槍擊案後，發動內勤人員擔服深夜督勤，被抱怨是血汗勤務。（程炳璋攝）

學甲槍擊案震動台南市警界，學甲警分局選前調動20多名內勤人員輪流擔綱深夜督巡勤務，緊盯治安熱點，由於內勤人員夜巡後緊接白天上班，早有人喊吃不消，有人2日深夜在「靠北POLICE」臉書粉絲頁發文，大罵「將帥無能累死三軍」，學甲警分局3日緊急取消勤務。

學甲警槍擊案11月10日一夜開88槍受全台矚目，警方遲遲找不到槍手，藍、綠政治人物懷疑背後有政治考量，公開喊話要求破案找真相，警界壓力倍增。

學甲警分局顧及轄區治安，11月22日設置6處治安熱點，發動20多名內勤人員輪流投入夜間督巡勤務，分成晚間10時至隔日凌晨2時、凌晨2時至清晨6時2種時段，要求1名警官帶1名警員2人1組必須每小時巡簽，連女警也不例外。

外勤派出所警員服完深夜勤後，還能休息11小時，一般內勤人員平日上午8時就得準時打卡上班，學甲警分局內勤人員22日起平均每周2天面臨夜督巡勤務，緊接著白天工作，日夜顛倒已連續11天，大喊吃不消。

內勤人員原以為共體時艱撐到選舉結束，不料夜督巡勤務選後持續排班，有職員受不了在網路發文連串怒罵「將帥無能累死三軍」，直指分局長蔡宗昌活在自己世界，不聽同仁建議，出事也不下台，搞到同仁都爆肝。

學甲警分局3日緊急開會，說明督巡合一勤務是要增加見警率，加強治安熱點安全，經基層反應決定暫時取消。