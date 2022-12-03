上市櫃建商鑫龍騰開發近日舉辦「岡山信義案」動土典禮。（柯宗緯攝）

上市櫃建商鑫龍騰開發近日舉辦「岡山信義案」動土典禮，地點所在位置岡山87期重劃區號稱「岡山版農16特區」，看準當地重大交通、產業等建設齊發，推出規畫33～47坪的首換產品、合計139戶，採先建後售，未來每坪上看4字頭。

台積電進駐高雄設廠帶動房價，鑫龍騰開發指出，近年陸續往北高雄布局，位於岡山區87期重劃區的岡山信義案以總價6.51億，每坪72.8萬元歷史高價收購，該基地總面積約895.16坪，位於岡山區介壽路及鵬程東一路。

該地臨近省道台1線及台鐵共站轉乘高雄捷運岡山站，而捷運岡山路竹延伸線對當地區域發展相當重要，可串連高雄Ｓ廊帶計畫核心位置；今年開幕的樂購廣場、秀泰影城、全台最大無印良品及高醫岡山分院，生活建設及機能也逐步完善，值得期待。

鑫龍騰開發總經理黃勁嘉表示，「岡山信義段」是集團今年第4場動土，也是第1次來到岡山區的推案，未來也會持續在岡山等北高雄尋找合適的土地；87期重劃區有整齊的街道，便利的生活機能，介壽路首排能享有阿公店溪的河景、岡山河堤公園綠意，儼然是岡山版的小農16。

另一推案「中正O8」上個月已全新完工，該案開始入帳；該案位於中正一路旁，緊鄰捷運橘線O8站，生活機能擁有武廟商圈、大順建國商圈，鄰近中山高速公路中正交流道，完善的交通及高生活機能，是該案主推賣點之一；而正在新建預售的「鑫天地2」預計明年第三季取得使用執照及入帳。