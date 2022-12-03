距離上次訪台已是2015年，郎朗這幾年經歷結婚、疫情、生子，依然展現他的開朗熱情，但整個人更顯成熟穩重，演奏雕琢已久的《郭德堡變奏曲》，滿場樂迷興奮不已。（牛耳藝術提供）

和台灣觀眾七年不見，鋼琴家郎朗日前在台北國家音樂廳為觀眾彈奏雕琢以久的巴哈《郭德堡變奏曲》，演奏完畢，他對觀眾深深鞠躬，並以時下流行的手比愛心手勢獻給觀眾。

距離上次訪台已是2015年，郎朗這幾年經歷結婚、疫情、生子，依然展現他的開朗熱情，整個人更顯成熟穩重，演奏雕琢已久的《郭德堡變奏曲》，滿場樂迷興奮不已。

練習這部作品，郎朗也向擅長詮釋巴哈的音樂家尋求建言。隨著時間的推移，兩年前，當他邁入38歲，終於準備好向大眾提出自己的見解，錄製《郭德堡變奏曲》專輯。

郎朗認為《郭德堡變奏曲》不但是鍵盤樂器曲目裡最出色、最具創造力的一首，也能讓演出者盡情發揮，並意識到自己的不足，「身為一位藝術家，我的目標是不斷的自我覺察，提升知識量，並為他人提供靈感。這是一個不間斷的過程。這次的郭德堡變奏曲計畫，讓我在這條路上，又往前進更多了。」