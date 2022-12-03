台中市政府警察局刑事警察大隊3日於勤美草悟道舉行「守護台中GO力平安」義賣警犬桌曆，台中市刑事警察大隊警犬隊長林恒生，率領警犬Candy、Bobby、Pinky、Tiny、Audi，在台中勤美草悟道近距離與民眾互動，度過溫馨周末午後。

現場活動由主持人林彤開場，除了警犬隊表演，現場台中市石虎家族的弟弟「來虎」拿著「警貓隊招募中」手牌加入，台中市刑大警犬隊透過現場示範毒品、爆裂物的嗅聞辨識，讓民眾掌聲連連。

台中市警察局指出，「2023警犬桌曆」義賣，限量1000本桌曆，現場販賣一空，順利達成募集善款20萬元的目標。活動義賣所得將會全數捐給台中市政府社會局社會救助金專戶、國立中興大學USR浪愛齊步走計畫以及台中家扶基金會。

台中市刑事警察大隊表示，警察工作是在維護社會治安，讓民眾能夠安心、安定的生活，希望透過這樣的活動拋磚引玉，讓民眾一起參與，正向、愛的循環，守護台中，顧好每一位市民，讓大家安全感爆表。

台中市政府警察局長蔡蒼柏說，台中市治安持續維持平穩，維持六都第一、優等的好成績，「有案必破，而且快破」都靠著全體同仁的付出和努力，用行動守護市民。