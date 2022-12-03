高市青年局國際志工團由16至35歲，對參與公共事務有興趣之青年所組成。（柯宗緯攝）

高市青年局局長張以理與新任團長揮舞團旗，象徵志工團的服務精神持續傳承。（柯宗緯攝）

高市府青年局成立國際志工團，號召16至35歲在高雄設籍、就業或就學的國內外青年參加，今（3）日舉辦年度傑出志工表揚暨新進志工授證典禮，志工們齊聚一堂，回顧過去1年服務的紀錄，包括投身台灣燈會、設計展等各大活動服務，都讓高雄被看見。

為感謝青年志工們積極投入公共事務，青年局長張以理及立法委員趙天麟於典禮中親自表揚，謝謝志工為市府盡一份心力，共同將高雄打造為青年宜居城市。

張以理表示，為鼓勵青年關注社會多元族群需要，並運用所學積極投入志願服務行動中，因此成立國際志工團，每年定期舉辦各項公益性活動，今年除辦理淨灘外，也支援台灣燈會及台灣設計展等大型活動，未來也將持續投入高市各大服務中，運用外語專長推動在地國際化。

傑出志工致代表曾彥翔分享，參與台灣設計展服務過程中，看到每位夥伴在不同展區各司其職，團裡的志工「想要再更好一點」的豐沛熱情及積極態度，都讓他加倍感動，也對身為一位志工感到驕傲。

在台灣留學數年的土耳其籍志工古嵐星表示，很享受擔任志工的過程，在台灣設計展的服務中，有不少與民眾互動交流的機會，印象最深刻的是帶領孩童認識展覽作品，看到他們開心的笑容，成為她最棒的回憶。