桃園市中壢區昨晚發生嚴重車禍，一名國小5年級的10歲陳姓女童過馬路時慘遭遊覽車撞倒，後被轎車輾過傷重不治。女童媽媽表示，女兒平時活潑開朗，豈料放學遇上死亡車禍，遊覽車駕駛竟稱沒撞到人就離去，徵求昨傍晚5時43分在文中路一段往二段交流道方向行車記錄器畫面，還她一個真相。

警方指出，54歲吳姓男子昨傍晚5時43分駕駛遊覽車，沿中壢吉林北路右轉文中路往交流道方向行駛，撞倒當時欲過馬路的女童，63歲曾姓男子疑未注意車前狀況，又駕駛轎車輾過，導致她四肢多處擦挫傷、肝臟撕裂傷，送醫搶救仍宣告不治。

女童媽媽受訪表示，女兒平時個性活潑開朗，放學後會與同學一起走路回家，或她會請朋友接送，昨日女兒上課後輔導班，傍晚5時30放學，原請朋友接送但晚到，女兒就先步行返家，怎料準備小跑步過馬路時，就被遊覽車從側邊攔截撞倒，又被後方轎車輾過。

女童媽媽提到，當朋友趕到現場，詢問遊覽車司機，對方竟堅稱沒撞到人，警方都還沒到場就直接開車離去，實在太離譜。她說，目前監視器畫面僅拍到第一次擦撞，未錄到後來轎車輾過畫面，如今女兒已離她而去，需徵求當時從文中路一段往二段交流道方向的行車記錄器畫面，還她一個真相。

校方則表示，接獲消息後立即派員到醫院關心，對這起事故感到遺憾與難過，會從旁提供家屬協助，學校已召開緊急應變會議，並連絡相關單位提供學生心理上的輔導與安撫，全校教職員將善盡守護學生安全的責任。

據交通部公路總局監理服務網資訊，遊覽車駕駛吳男為84年2月間領到大客車駕照，過去無酒駕紀錄，但曾有1次交通違規紀錄。

警方表示，吳男未等警方到場就先行離開，通知其到案說明才現身，2名肇事駕駛酒測值皆為0，吳男涉肇事逃逸與過失致死罪嫌、曾男則涉過失致死罪嫌，訊後將2人移送桃園地檢署偵辦，將調閱相關資料進一步釐清肇事責任。