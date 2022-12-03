苗栗銅鑼民宅火警 3未成年子女嗆昏送醫有生命危險

苗栗縣銅鑼鄉永樂路劉姓民眾3樓透天厝民宅，3日中午12時49分左右突然發生火警，火勢在2樓及3樓延燒，劉某3名未成年孫女、孫子，受困3樓屋內，遭濃煙嗆昏，經消防隊人員衝進火場救出時，都已失去呼吸心跳，送往苗栗市大千醫院急救，送醫後都不治。

據悉，家中失火的劉姓民眾，從事外燴總鋪師工作，3名嗆昏送醫急救的未成年子、女，分別是15歲就讀國中3年級的孫女、11歲就讀國小5年級的孫子及10歲就讀小學3年級的孫女，3名未成年子女與祖父母同住，父親在外工作，偶而返家探視，3日中午失火時，家中只有劉某人在2樓睡午覺，3名未成年子女則全在3樓，火勢在2、3樓延燒，起火原因待查。

苗栗縣銅鑼鄉永樂路一棟透天民宅3日中午突傳火警，造成3名未成年子女命危。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉永樂路一棟透天民宅3日中午突傳火警，造成3名未成年子女命危。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉永樂路一棟透天民宅3日中午突傳火警，消防隊員到場射水搶救。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

3日中午12時49分左右，劉某住處2、3樓突然冒出濃煙，附近鄰居發現報警，劉某被濃煙嗆醒倉皇逃下樓，但卻發現3名孫女、孫子都受困樓上，苗栗縣消防局第1大隊據報派出人車趕往，布署水線灌救，並進入屋內將3名受困未成年子女救出，但3人都已失去呼吸心跳，緊急送往苗栗市大千醫院急救，3人送醫後皆不治。據劉某表示不知為何起火？起火原因及起火點正由消防人員調查中。