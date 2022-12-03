Instagram全新的家庭成員管理中心，能讓家長與主要照護者可透過此來設定Instagram的使用時間、掌握Instagram上的人際關係等功能。（Meta提供）

Instagram在本月就於台灣推出家庭成員管理中心，為青少年的網路安全把關；全新的家庭成員管理中心，就能讓家長與主要照護者可透過此來設定Instagram的使用時間、掌握Instagram上的人際關係，另外青少年在Instagram上提出檢舉，也可以選擇通知家長與主要照護者，以便即時了解狀況，協助青少年建立正確的網路習慣之餘，也能了解家中青少年的Instagram使用狀況，家長想要使用的話，在家庭成員管理中心就有監護工具的使用教學影片，還有說明如何設定及介紹使用方式。