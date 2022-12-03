針對國立台北大學學倫會博士論文案，民進黨立委蔡適應表示，雖然尚未接獲通知書，但已經知悉撤銷博士學位。國民黨台北市議員游淑慧在臉書表示，應該對相信過他們的選民鞠躬道歉、洗門風，蔡英文應該向全民道歉！

蔡適應在臉書回應，針對博士論文本文部份附註漏列及對師長與母校造成的困擾再次深表歉意，也尊重審議結果。

蔡適應指出，他花費近10年完成博士論文，單一文獻雷同比對僅有2%，具備原創性。但部份外審委員因本文有部分附註漏列，仍認定為抄襲且撤銷本人博士論文。

蔡適應說他尊重學倫會審議結果，並對本文部份附註漏列再次表達歉意，但為維護他的權益，將依法提出申訴。最後深深感謝母校老師的栽培與指導，未來會繼續戮力，不敢或忘選民所託。

國民黨台北市議員游淑慧在臉書表示，應該對相信過他們的選民鞠躬道歉、洗門風。一個政黨充滿了詐騙份子，大家覺得這個政黨還幹得出好事？蔡英文應該向全民道歉，你們都提了那些立委、市長，自己政黨都管不好，還要管國家？